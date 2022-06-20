В Симферополе собака покусала 8-месячного ребенка, оставленного матерью без присмотра

По версии органа дознания, в марте 2022 года обвиняемая оставила своего 8-месячного сына дома, лежащим без одежды на полу.

«Пока женщина отсутствовала на протяжении более часа, ребенка укусила находящаяся там собака. Кроме того, малолетний получил общее переохлаждение организма, в связи с чем находился на лечении в детской клинической больнице», — сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма подробности произошедшего.

Ранее женщина уже привлекалась к админответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей в отношении сына.

В настоящее время ребенок находится в специализированном учреждении.

Напомним, в селе Орлином недавно соседская собака покусала 11-летнего мальчика.

Ольга Сурикова