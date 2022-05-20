В Севастополе соседская собака напала на ребенка

Потребуется серьезное лечение

В Севастополе произошло очередное ЧП с нападением собаки на ребенка. В селе Орлином 17 мая соседская собака покусала 11-летнего мальчика, пишет ForPost со ссылкой на его маму.

Ребенок пошел вечером в магазин за мороженным и в этот момент на него накинулось агрессивное животное. Это не первое его нападение на пострадавшего. Первый раз они «встретились» в феврале, но тогда от серьезных последствий спасла теплая одежда, но собака успела порвать варежки и ранец.

После этого родители купили сыну электрошокер, но ему не хватило решимости, чтобы ударить им животное в момент нападения.

Оттаскивать разъяренную собаку от ребенка бросились все прохожие и соседи, но только не хозяева.

Сейчас школьник госпитализирован в севастопольскую больницу. Его прооперировали и сделали несколько прививок — врачи рассчитывают на то, что пересадка кожи ему не потребуется, но не исключают подобной вероятности.

«Прооперировали обе руки — более двух часов общего наркоза. На левой руке сильный прокус — непонятно, чем закончится. На правой лоскут практически оторван. Сегодня сказали, что пошел некроз и, наверное, нужно будет делать пересадку кожи. Врачи говорят, сделали все, что от них зависело, может быть, детский организм это пересилит», — рассказала мама.

В данный момент полиция выясняет обстоятельства произошедшего. Для определения дальнейшего лечения мальчика также нужно обследовать собаку.

Напомним, недавно в Севастополе на территории СНТ «Горный» на Северной стороне на шестилетнего мальчика напала собака.

Ольга Сурикова