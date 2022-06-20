В Севастополе за 5 месяцев произошло около 70 ДТП, связанных с наездом на пешеходов

Печальная статистика

В Севастополе с начала года зарегистрировано 71 ДТП, связанное с наездами на пешеходов, в которых погибли 5 человек и 67 получили ранения. Такую статистику озвучили в пресс-службе городского УМВД.

Автоинспекторы провели комплекс мероприятий «Пешеходный переход». Было составлено 42 административных материала на водителей, которые не выполнили требования ПДД уступить дорогу пешеходам, а также 13 материалов на пешеходов, нарушивших правила дорожного движения.

По последним данным ведомства, на пешеходных переходах произошло 27 ДТП, вне пешеходных переходов 44 происшествия.

Напомним, в Севастополе недавно на улице Генерала Петрова на пешеходном переходе была сбита пожилая женщина.

Ольга Сурикова