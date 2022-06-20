Украина нанесла удар по буровым вышкам «Черноморнефтегаза»

Сегодня, 20 июня, Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что вооружёнными силами Украины был нанесен удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза».

Платформы находятся в ста километрах от мыса Тарханкут.

«Нахожусь на связи с коллегами из Минобороны и ФСБ, работаем над спасением людей. Спасены 5 человек, трое из них ранены. Поиски остальных продолжаются. Министерством обороны обеспечивается проведение спасательной операции с участием патрульных судов и авиации. Будем держать всех в курсе событий», — написал в своем ТГ-канале Аксенов.

Напомним, в апреле текущего на флагмане Черноморского флота крейсере «Москва» сдетонировал боезапас. Взрыв боекомплекта на ракетном крейсере произошел в результате пожара на корабле, сообщило Министерство обороны РФ.

Дмитрйи Островский