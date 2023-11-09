В Симферополе открыли памятник Кириллу Стремоусову

Памятник замглавы администрации Херсонской области Кириллу Стремоусову открыли на его могиле, расположенной на главном городском кладбище.

Памятник выполнен в виде скульптуры Кирилла Стремоусова в полный рост.

В церемонии открытия приняли участие глава Крыма Сергей Аксенов, губернаторы: Херсонской области Владимир Сальдо, Запорожской области Евгений Балицкий и Севастополя Михаил Развожаев, глава крымского парламента Владимир Константинов, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, а также делегация депутатов заксобрания Севастополя.



Напомним, заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в дорожно-транспортном происшествии 9 ноября. После смерти его на Украине приговорили к пожизненному сроку.