Как погиб Кирилл Стремоусов

Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в дорожно-транспортном происшествии 9 ноября.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Херсонской области, это произошло в результате столкновения трех машин – еще два участника ДТП пострадали. По предварительной информации, виновником аварии является водитель грузовика, который на большой скорости влетел в авто Стремоусова. Удар был такой силы, что бронекапсулу внедорожника оторвало от шасси.

СМИ публикуют кадры с места гибели Стремоусова.

Ольга Сурикова