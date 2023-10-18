Погибшего Стремоусова на Украине приговорили к пожизненному сроку

Малиновский районный суд в Одессе приговорил к пожизненному лишению почти год как погибшего Кирилла Стремоусова.

Его приговорили к пожизненному заключению с конфискацией имущества за госизмену.

Уточняется, что украинские власти официально не могут подтвердить факт смерти подсудимого, поэтому его судили как живого.

Напомним, замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП 9 ноября. Тогда виновником аварии назвали водителя грузовика, который на большой скорости влетел в авто Стремоусова. Удар был такой силы, что бронекапсулу внедорожника оторвало от шасси.

Ольга Сурикова