В Севастополе будут судить экс-начотдела «Парков и скверов»

Бывший начальник отдела стройконтроля ГБУ «Парки и скверы» подписал акты выполненных работ с завышенными объемами якобы выполненных работ, чем нанес ущерба на 1,5 млн рублей.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.

По версии следствия, в 2019 году после капитального ремонта сквера Ленинского комсомола обвиняемый, достоверно зная, что работы подрядчиком частично не выполнены, принял их в полном объеме.

В действительности площадь обустроенного подрядчиком плиточного покрытия, количество использованных для этого строительных материалов и площадь озеленения были меньше, чем предусмотрено условиями контракта и оплачено заказчиком.

Напомним, ремонт сквера Бузина обернулся для экс-начальника отдела «Парки и скверы» уголовным делом.