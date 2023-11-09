Слуцкий посетил Крым с рабочим визитом

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прибыл в Крым с рабочим визитом. Парламентарий провел встречу с активом Крымского и Севастопольского реготделений.

В ходе встречи Слуцкий отметил качество работы Севастопольского отделения ЛДПР.

Также политик принял участие в церемонии открытия памятника, трагически погибшему год назад заместителю главы администрации Херсона Кириллу Стремоусову.

«Год назад я обещал матери Кирилла, супруге увековечить его память, обещание сдержал. Вместе с его женой Оксаной и скульптором Андреем Ковальчуком мы создали памятник, передающий ту особую энергию, которой Кирилл заряжал людей вокруг себя. Этот человек навсегда останется с нами. В истории, в памяти, в своих детях», — отметил Слуцкий.