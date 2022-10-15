В Симферополе осужден водитель «BMW Х5», специально влетевший в машину силовиков

Житель Симферополя осужден за причинение телесных повреждений сотруднику правоохранительных органов. Он на своем автомобиле намеренно влетел в автомобиль правоохранительных органов, сообщает пресс-служба ГСУ Следкома.

«Днем 19 апреля текущего года на одной из центральных улиц Симферополя местный житель, зная, что в служебном автомобиле правоохранительных органов находится его брат в связи с проведением в отношении него оперативно-розыскных мероприятий, решил воспрепятствовать законной деятельности сотрудников силовой структуры», — информирует ведомство.

Симферополец, находясь за рулем своего «BMW Х5», остановился на проезжей части, перекрыв проезд служебному транспорту, высказал сотрудникам угрозы применения насилия, а затем, вернувшись за руль, на скорости врезался в машину правоохранительной структуры.

В результате один из оперативников получил закрытую черепно-мозговую травму, опасную для жизни.

Подозреваемый был задержан сотрудниками республиканского УФСБ.

Приговором суда обвиняемый приговорен к наказанию в виде трех лет лишения свободы условно.

В Крыму на водителя из Санкт-Петербурга заведено уголовное дело за применение насилия к сотруднику ГИБДД в момент задержания.

Ольга Сурикова