В России усилили охрану объектов инфраструктуры после теракта на Крымском мосту

В мире
15-10-2022
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После взрыва на Крымском мосту на объектах энергетики, на транспорте усилена охрана, заявил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции в Астане.
 
«После теракта на Крымском мосту соответствующие службы получили задание усилить контроль с целью обеспечить безопасность всех критически важных инфраструктурных объектов, на всех на них должны быть проведены соответствующие мероприятия: и на объектах энергетики, причем уровня разного класса, на транспортных объектах», — сказал президент.
 
Он выразил надежду, что работа в этом направлении будет эффективной.
 
«Ну страна у нас большая, поэтому будем надеяться, что работа по этому направлению будет эффективной, до сих пор удавалось это сделать», — подчеркнул Путин.
 
Ольга Сурикова

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