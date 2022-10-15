В России усилили охрану объектов инфраструктуры после теракта на Крымском мосту

После взрыва на Крымском мосту на объектах энергетики, на транспорте усилена охрана, заявил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции в Астане.

«После теракта на Крымском мосту соответствующие службы получили задание усилить контроль с целью обеспечить безопасность всех критически важных инфраструктурных объектов, на всех на них должны быть проведены соответствующие мероприятия: и на объектах энергетики, причем уровня разного класса, на транспортных объектах», — сказал президент.

Он выразил надежду, что работа в этом направлении будет эффективной.

«Ну страна у нас большая, поэтому будем надеяться, что работа по этому направлению будет эффективной, до сих пор удавалось это сделать», — подчеркнул Путин.

Ольга Сурикова