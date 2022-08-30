В Крыму пьяный водитель напал на сотрудника ГАИ

В Крыму на водителя из Санкт-Петербурга заведено уголовное дело за применение насилия к сотруднику ГИБДД в момент задержания. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ Следкома по Крыму и Севастополю.

От прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался.

Неадекватный водитель был задержан прибывшими сотрудниками полиции. На него составлены три административных протокола за нарушение ПДД и неисполнение требований представителя власти. Его поместили на 10 суток в изолятор временного содержания.

За применение насилия в отношении сотрудника полиции на него заведено уголовное дело. Следствие добивается заключения его под стражу.

Напомним, в Симферополе гость из Краснодара решил не оплачивать чек в кафе на 22 тысячи и сбежать. При попытке побега он прокатил на капоте полицейского.

Ольга Сурикова