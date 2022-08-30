В Крыму пьяный водитель напал на сотрудника ГАИ

В Крыму на водителя из Санкт-Петербурга заведено уголовное дело за применение насилия к сотруднику ГИБДД в момент задержания. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ Следкома по Крыму и Севастополю.
Следователем Следкома установлено, что около двух часов ночи 28 августа молодой человек в пьяном виде возвращался с пляжа поселка Николаевка. На его агрессивную езду отреагировал сотрудник ГАИ, догнал его на служебном мотоцикле и потребовал остановиться. После чего водитель вышел из салона авто и нанес несколько ударов представителю власти по голове. Побои пресекли очевидцы, проезжавшие мимо по трассе.
От прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался.
Неадекватный водитель был задержан прибывшими сотрудниками полиции. На него составлены три административных протокола за нарушение ПДД и неисполнение требований представителя власти. Его поместили на 10 суток в изолятор временного содержания.
За применение насилия в отношении сотрудника полиции на него заведено уголовное дело. Следствие добивается заключения его под стражу.
Напомним, в Симферополе гость из Краснодара решил не оплачивать чек в кафе на 22 тысячи и сбежать. При попытке побега он прокатил на капоте полицейского.
Ольга Сурикова