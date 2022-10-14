Путин: мобилизация закончится через две недели

В течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены, сообщил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Астане 14 октября.

«Частичная мобилизация почти заканчивается, примерно за 2 недели она будет завершена», — сообщил глава государства.

По словам Путина, из запланированных 300 тыс. уже мобилизованы 223 тыс. человек.

«Никаких новых предложений от Минобороны по мобилизации не поступало и не планируется», — отметил президент России.

Он также уточнил, что 33 тыс. мобилизованных уже находится в подразделениях, 16 тыс. выполняют боевые задачи.

Напомним, 21 сентября была объявлена в России частичная мобилизация.

Ольга Сурикова