Путин: мобилизация закончится через две недели

В течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены, сообщил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Астане 14 октября.
«Частичная мобилизация почти заканчивается, примерно за 2 недели она будет завершена», — сообщил глава государства.
По словам Путина, из запланированных 300 тыс. уже мобилизованы 223 тыс. человек.
«Никаких новых предложений от Минобороны по мобилизации не поступало и не планируется», — отметил президент России.
Он также уточнил, что 33 тыс. мобилизованных уже находится в подразделениях, 16 тыс. выполняют боевые задачи.
Напомним, 21 сентября была объявлена в России частичная мобилизация.
Ольга Сурикова