В Симферополе няня обвиняется в смерти ребенка-инвалида

Ему была нанесена черепно-мозговая травма

В Симферополе няня обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью ребенку-инвалиду. Мальчик скончался.

Уголовное дело на женщину заведено ГСУ Следкома по Крыму и Севастополю.

«Согласно результатам медицинского заключения, смерть несовершеннолетнего наступила от попадания рвотных масс в дыхательные пути в результате причиненной закрытой черепно-мозговой травмы, которые состоят в причинной связи с наступлением смерти», — уточнили в пресс-службе ведомства.

На данный момент устанавливаются обстоятельства трагедии и события, ей предшествующие. Также будет изучена и дана оценка обстановке в семье, оказанию уполномоченными органами ребенку с особенным диагнозом содействия.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, Следком Крыма также проводит проверку после появления в интернете видеообращения женщины, у которой родился мертвый доношенный ребенок. Она обвиняет врачей в халатности.

Ольга Сурикова