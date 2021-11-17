Вакцина «Спутник Лайт» доступна во всех прививочных пунктах Севастополя

Для первичной вакцинации не применяется

Севастополь получил около десяти тысяч доз вакцины «Спутник Лайт», сообщает пресс-служба департамента здравоохранения.

Препарат уже доступен в прививочных пунктах поликлиник первой городской больницы, поликлинике, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях четвертой городской больницы, а также в мобильных пунктах на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall».

В поликлинике, фельдшерско-акушерских пунктах и врачебных амбулаториях девятой городской больницы привиться «Спутником Лайт» можно будет с завтрашнего дня.

Напомним, что «Спутник Лайт» – это однокомпонентная вакцина, которая предназначена для бустеризации иммунитета. Она рекомендована людям, которые уже переболели коронавирусом или сделали прививку около полугода назад.

Для первичной вакцинации «Спутник Лайт» не применяется.

Отметим, что повторную иммунизацию можно пройти с использованием как этой вакцины в один этап, так и других вакцин – «Спутник-V», «ЭпиВакКорона» или «КовиВак» – в два этапа.

Правительство РФ определило, что к 1 декабря уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в регионах должен достичь 80% от численности взрослого населения. В Севастополе это примерно 328 тысяч человек. В формировании коллективного иммунитета участвуют и те, кто привился, и те, кто переболел.

Ольга Сурикова