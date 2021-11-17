Правительство Севастополя определилось с жюри на конкурс по подготовке концепции «Пантеона славы» на мысе Хрустальном

На официальном сайте правительства Севастополя, 16 ноября, опубликовано распоряжение губернатора Михаил Развожаева об утверждении состава жюри открытого конкурса на разработку концепции архитектурного облика мемориального комплекса «Защитникам Севастополя 1941–1942 годов».

Председательствовать будет сам Михаил Развожаев. Членами жюри станут: член Союза архитекторов Севастополя Елена Белоус, президент Фонда «Национальное культурное наследие» Наталья Волынская, исполняющий обязанности заместителя губернатора Николай Гордюшин, депутат Законодательного Собрания Вячеслав Горелов, главнокомандующий Военно- Морским Флотом Николай Евменов, председатель BTOO «Союз художников России» Андрей Ковальчук, председатель Союза архитекторов Севастополя Сергей Комаров, председатель Комитета ветеранов войны и Вооруженных Сил Севастопольского POOB Константин Кржеминский, ректор Санкт-Петербургской академии художеств Семен Михайловский, зампред Севастопольского регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации Владимир Частухин, сооснователь архитектурного бюро Wowhaus Олег Шапиро, президент Союза архитекторов России Николай Шумаков.

Напомним, 1 ноября, правительство Севастополя объявило о проведении открытого конкурса на разработку концепции архитектурного облика мемориального комплекса «Защитникам Севастополя 1941-1942 годов» (Пантеон Славы)» на мысе Хрустальный.

Дмитрий Островский