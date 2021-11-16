Следком Крыма начал проверку по факту рождения мертвого ребенка в Феодосии

Ребенок был доношенным

Жительница Феодосии считает, что трагедия произошла из-за халатности врачей. Она рассказала хронологию событий того дня и высказала позицию семьи о том, почему ребенок появился на свет на последнем месяце беременности мертвым.

«В ходе мероприятий будут тщательным образом изучены обстоятельства протекания беременности, действия медперсонала по ее ведению, оказанию дородовой помощи жительнице Феодосии и в момент принятия родов, изучена медицинская документация, назначены соответствующие экспертизы», — отметили в Следкоме.

Ход проверки взял на контроль глава ведомства по Республике Крым и городу Севастополю. По результатам проверки будет принято «законное обоснованное процессуальное решение», подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, Следком начал проверку после публикаций СМИ информации и смерти мужчины в Байдарской долине, к которому скорая так и не приехала в течение шести часов.

Ольга Сурикова