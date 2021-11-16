Следком Крыма начал проверку по факту рождения мертвого ребенка в Феодосии

Ребенок был доношенным
Жительница Крыма в социальных сетях разместила видеообращение, в котором обвинила врачей в рождении у нее мертвого доношенного ребенка. ГСУ Следкома по Крыму и Севастополю начало проверку после выявления данного ролика, сообщили в пресс-службе ведомства.
Жительница Феодосии считает, что трагедия произошла из-за халатности врачей. Она рассказала хронологию событий того дня и высказала позицию семьи о том, почему ребенок появился на свет на последнем месяце беременности мертвым.
«В ходе мероприятий будут тщательным образом изучены обстоятельства протекания беременности, действия медперсонала по ее ведению, оказанию дородовой помощи жительнице Феодосии и в момент принятия родов, изучена медицинская документация, назначены соответствующие экспертизы», — отметили в Следкоме.
Ход проверки взял на контроль глава ведомства по Республике Крым и городу Севастополю. По результатам проверки будет принято «законное обоснованное процессуальное решение», подчеркнули в пресс-службе.
Напомним, Следком начал проверку после публикаций СМИ информации и смерти мужчины в Байдарской долине, к которому скорая так и не приехала в течение шести часов.
Ольга Сурикова