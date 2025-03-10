В Симферополе наказан водитель, грубо нарушивший ПДД

В Симферополе сотрудники полиции установили и привлекли к ответственности водителя, грубо нарушившего Правила дорожного движения.

Как сообщили в пресс-службе МВД Крыма, в ходе мониторинга соцсетей выявлено видео, на котором видно, как в Симферополе на ул. Киевская водитель автомобиля «Шкода Октавия» допустил выезд на полосу встречного движения.

Нарушителем оказался местный житель, 2005 года рождения. В отношении водителя составлен протокол об админответственности по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ «Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения», что влечет наложение административного штрафа в размере семи тысяч пятисот рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.

Ранее сообщалось, что в Крыму оштрафован водитель за парковку в неположенном месте. Правоохранители также отреагировали на видео в соцсетях.

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Ольга Сурикова

Видео: соцсети