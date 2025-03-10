В Крым на лечение привезли пострадавших от ракетного удара ВСУ по рынку в Херсонской области

В воскресенье, 9 марта, украинские военные выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по торговым рядам в Великих Копанях, Херсонской области. В этот момент на рынке находились десятки мирных жителей, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

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Он уточнил, что погибли три человека, в том числе 15-летний подросток. Восемь человек получили ранения различной степени тяжести, среди них сотрудники скорой помощи, которые прибыли оказывать помощь.

Сегодня ночью был повтор атаки – на этот раз в Великой Лепетихе пострадала еще одна машина скорой помощи, на которую был осуществлен сброс с дрона. Медики остались живы.

Четверо пострадавших взрослых бригадами скорой медпомощи Крыма переведены в ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница скорой медицинской помощи N6».

В настоящее время состояние пациентов оценивается как тяжелое, им оказывается необходимая медицинская помощь, — сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

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Ольга Сурикова