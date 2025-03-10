Севастопольские полицейские разыскали троих подростков, сбежавших из дома

Ранее сообщалось, что ушли из дома в неизвестном направлении трое несовершеннолетних жителей города: 17-летний Виктор Царьков и 15-летние Никита Дейниженко и Анастасия Кравченко.

9 марта сотрудникам подразделения по делам несовершеннолетних и угрозыска Нахимовскому району поступила информация, что пропавшие подростки могут находиться в крымской столице. Сотрудники полиции обнаружили троих детей в одном из ТРЦ Симферополя.

Один юноша помещен в медучреждение, другой — в социальный приют, оба на учёте. Девочка передана матери и также поставлена на учет, сообщили в пресс-службе полиции Севастополя.

Напомним, Анастасия Кравченко уже не первый раз сбегает из дома. Ее уже разыскивали в прошлом году.

Ольга Сурикова

Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт» Крым

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