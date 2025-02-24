В Крыму оштрафован водитель за парковку в неположенном месте

Вот что бывает за парковку на пешеходном переходе

В Евпатории к административной ответственности привлечен водитель автомобиля «Мицубиси Аутлендер», который припарковался на пешеходном переходе по ул. Фрунзе, сообщает МВД Крыма. Фото появилось в соцсети.

Нарушителем оказался 35-летний житель города.

На него наложен штраф в размере 1 000 рублей.

Госавтоинспекция Крыма напоминает всем участникам дорожного движения о неукоснительном соблюдении ПДД и взаимовежливом отношении на дороге.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ялте сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности водителя, который нарушил правила дорожного движения.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Фото: соцсети