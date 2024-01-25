В Симферополе на женщину напали соседские питбули

Политика
25-01-2024
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Жители одной из улиц Симферополя вынуждены были обратиться в правоохранительные органы из-за нападения соседских собак.

 

Прокуратура Крыма взяла под контроль расследование дела о нападении питбулей на жительницу крымской столицы. Бойцовские собаки принадлежат ее соседке, говорится в сюжете телеканала «Вести. Крым».

Люди, живущие рядом, пожаловались, что эти бойцовские собаки постоянно нападают на прохожих, на улице не осталось ни одного жителя, который бы не пострадал от питомцев соседки. Они требуют, чтобы за собаками ужесточили контроль.

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Ольга Сурикова
Видео: @vesticrimea

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