В Севастополе еще остаются обезвоженные улицы

В Севастополе на Дергачах и ул. Токарева, 18 (ЖК «Доброгород») из-за географической особенности расположения водоводов вода пока не доходит. Причиной губернатор Михаил Развожаев назвал недостаточное давление в сетях из-за большого разбора воды.

В Сахарной головке и Штурмовом вода подается с пониженным давлением, в настоящий момент проводится дополнительный комплекс мероприятий для восстановления штатной работы систем водоснабжения данных поселков.

Жителям этих районов подвозят воду.

Также зафиксировано несколько аварий на внутридомовых сетях и завоздушивание систем в домах, коммунальные службы работают.

Глава города напомнил, что всем УК дано поручение произвести обход жителей, проверить после подачи воды, не возникли ли проблемы с инженерным оборудованием и внутренними сетями.

В случае аварии звоните по телефонам:

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