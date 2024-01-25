Патриарх Кирилл призвал прекратить отмечать в России День святого Валентина

В мире
25-01-2024
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Глава РПЦ раскритиковал празднование Дня святого Валентина за продвижение концепции «свободной любви», не связанной с ответственностью и настоящими чувствами. Хэллоуин же был назван «безобразной вакханалией».

«Слава Богу, на законодательном уровне запрещена пропаганда ЛГБТ в нашей стране. Однако важно идти дальше. Немало вопросов вызывает празднование импортированного с Запада так называемого Дня святого Валентина, который остается пропагандой отношений, не имеющих ничего общего с настоящей любовью», — пояснил свое мнение Патриарх.

Также он предложил ввести в школьную программу курс «семьеведения», а также ответственно подходить к выбору мультиков, детских передач и фильмов.

Ольга Сурикова
Фото: Михаил Синицын/ТАСС

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