Патриарх Кирилл призвал прекратить отмечать в России День святого Валентина

Глава РПЦ раскритиковал празднование Дня святого Валентина за продвижение концепции «свободной любви», не связанной с ответственностью и настоящими чувствами. Хэллоуин же был назван «безобразной вакханалией».

«Слава Богу, на законодательном уровне запрещена пропаганда ЛГБТ в нашей стране. Однако важно идти дальше. Немало вопросов вызывает празднование импортированного с Запада так называемого Дня святого Валентина, который остается пропагандой отношений, не имеющих ничего общего с настоящей любовью», — пояснил свое мнение Патриарх.

Также он предложил ввести в школьную программу курс «семьеведения», а также ответственно подходить к выбору мультиков, детских передач и фильмов.

Ольга Сурикова

Фото: Михаил Синицын/ТАСС

