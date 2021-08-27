В Симферополе мужчина сбросил с балкона 8 этажа свою собутыльницу

ЧП произошло в поселке ГРЭС

В симферопольском поселке ГРЭС мужчина сбросил женщину, с которой выпивал весь вечер, с восьмого этажа. Об этом сообщает Крыминформ со ссылкой старшего помощника руководителя главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю Ольгу Постнову.

«В одной из квартир многоэтажного дома по улице Яблочкова поселка ГРЭС компания знакомых на протяжении длительного времени распивала спиртные напитки. В ходе конфликта 50-летний мужчина перекинул с балкона квартиры, расположенной на восьмом этаже дома, свою знакомую. От полученных травм 39-летняя пострадавшая скончалась», – сообщила Постнова.

Следком возбудил уголовное дело и предъявил мужчине обвинение за убийство.

Он задержан и следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

Напомним, в Симферополе женщина убила сожителя отверткой. Она нанесла ему 46 ударов.

Ольга Сурикова

Фото: ГСУ СК РФ по РК и Севастополю

