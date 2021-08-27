Аксенов разрешил непривитым родителям присутствовать на школьных линейках

Но заботится о здоровье детей

Глава Крыма Сергей Аксенов принял решение допустить присутствие родителей на линейках 1 сентября без предъявления QR-кодов о вакцинации от коронавируса. Об этом он написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Принято решение об отмене требования предоставлять QR-код о вакцинации для родителей учащихся 1 и 11 классов при посещении школьной линейки 1 сентября», – сообщил глава Крыма.

При этом он призвал родителей строго соблюдать масочный режим. «Важно понимать, что речь идет о самом главном – здоровье и безопасности наших детей», – подчеркнул Аксенов.

Напомним, до этого министр образования, науки и молодежи республики Валентина Лаврик сообщила, что школьных линейках будет разрешено присутствовать только привитым родителям первоклашек.

Ольга Сурикова