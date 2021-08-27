В России растет число ДТП с участием электросамокатов

Давно назрел вопрос правового урегулирования

В России за первое полугодие текущего года в три раза увеличилось количество ДТП с участием электросамокатов по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на данные Госавтоинспекции.

«Электросамокаты чаще любых других средств индивидуальной мобильности (СИМ) попадают в аварии. За первые шесть месяцев 2021 года в России произошло 180 ДТП, в которых погибли пять человек и 188 получили травмы, сказали в ведомстве. По сравнению с аналогичным периодом 2020-го в России в три раза выросло число аварий с участием электросамокатов», — рассказали в ведомстве.

В МВД добавили, что почти 80% этих ДТП произошли на пешеходных переходах, во дворах жилых домов либо при выезде из них

На сегодняшний день правовой статус подобных транспортных средств как участников дорожного движения не регламентирован.

Также эксперты признают, что в России давно назрел запрос на регулирование двухколесных средств передвижения. Сейчас при разборе ДТП электросамокат приравнивается к пешеходу. При этом некоторые модели могут разгоняться до 80 км/ч и передвигаются они в основном по тротуару.

Ранее сообщалось, что севастопольцы все чаще жалуются, что на тротуарах и остановках все меньше места остается из-за припаркованных электросамокатов.

Ольга Сурикова.