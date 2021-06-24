В Симферополе женщина убила сожителя отверткой

Она несла 46 ударов ножом и отверткой
Прокуратура Киевского района Симферополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летней местной жительницы, убившей 30 марта своего сожителя.
По версии следствия, ночью между мужчиной и женщиной, находившихся дома, произошла пьяна ссора. В ходе, которой мужчина избил даму, нанося удары по голове и туловищу.
После этого женщина, решив отомстить за избиение, нанесла ему не менее 46 ударов ножом и отверткой в грудь, левое плечо и голову.
От полученных ранений мужчина скончался на месте. Женщина арестована.
Уголовное дело направлено в Киевский районный суд Симферополя для рассмотрения по существу.
Напомним, в Севастополе продолжается борьба с наркоторговлей. На днях был задержан мужчина, прячущий наркотики в лесополосе под Балаклавой.
Дмитрий Островский
Фото: pixabay.com