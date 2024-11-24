Пропавшую Настю Кравченко из Севастополя нашли живой

Девочку заметил случайный прохожий на улице Руднева, опознал ее по фото и позвонил родителям.

Сегодня стало известно о пропавшей школьнице из Севастополя Насте Кравченко, которая еще три дня назад – в пятницу, 22 ноября, ушла из дома и не выходила на связь.

К поискам девочки подключились волонтёры из поискового отряда «Лиза. Алерт» Крым.

Позже выяснилось, что девушка не первый раз уходит из дома, но раньше при ней всегда был мобильный телефон, в этот раз она ушла без него.

«Слава Богу, жива. Всем огромное спасибо и низкий поклон за содействие, сочувствие и непосредственное участие. Фух, аж дышать стало легче», — написали родственники девочки в социальных сетях.

Дарья Тимофеева

Фото: социальные сети Насти Кравченко