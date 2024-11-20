Установлена причина пожара в доме № 17 на ул. Хрусталева

Следователи Севастополя приступили к осмотру пострадавшего от пожара дома, где погиб пенсионер

Как сообщили в Следкоме, очаг возгорания в виде самодельного прибора обогрева находился в квартире погибшего пенсионера. Он проживал в квартире на 4 этаже 2 подъезда дома: мужчина являлся инвалидом и не смог самостоятельно выбраться.

Еще одна жительница дома госпитализирована в городскую больницу №1. Ее состояние медики оценивают как средней тяжести.

Очаг возгорания локализован. Следователи осматривают место происшествия для назначения экспертиз и установления точной причины возгорания.

Напомним, в Севастополе утром 20 ноября загорелся пятиэтажный дом на улицы Хрусталева, 17.

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Ольга Сурикова

Фото: Следком России по Крыму и Севастополю