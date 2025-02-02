В Симферополе до сих пор ищут виновных в падении школьника из окна 

Делом мальчика, выпавшего из окна школы в Симферополе, вплотную займётся центральный аппарат Следкома РФ. Об этом сообщает в Telegram информационный центр СК России.

Такое поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин.

Напомним, ЧП произошло ещё в мае 2024 года: в школе пятиклассник на перемене открыл окно, присел на подоконник и выпал с третьего этажа — на окне не было защитных решёток. Мальчик был серьёзно травмирован, его госпитализировали.

Дело взяло на контроль ГСУ СКР по Республике Крым и Севастополю. Следственные органы обещали дать оценку действиям администрации школы и органам профилактики.

Однако спустя уже восемь месяцев виновные не были установлены и привлечены к ответственности.

С жалобой через приёмную в соцсети «ВКонтакте» к председателю Следкома обратилась мать пострадавшего мальчика. Бастрыкин поручил руководителю регионального главка СКР представить доклад о результатах процессуальной проверки и установленных обстоятельствах.

«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — заключили в Следкоме РФ.

В ноябре прошлого года на ПОРе из маршрутного автобуса на дорогу выпала 75-летняя пассажирка. Как выяснилось, водитель тронулся с места, не убедившись, что все пассажиры зашли и дверь закрыта. Ему грозит наказание от штрафа до лишения прав на два года.

Фото: сайт ГСУ СКР по Республике Крым и городу Севастополю

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