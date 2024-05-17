В Симферополе 12-летний ребенок выпал из окна школы

Следователи Крыма проверяют обстоятельства падения пятиклассника из окна школы.

установлено, что ученик 5 класса во время перемены открыл окно в классе на 3 этаже, присел на подоконник и упал вниз. С полученными серьезными повреждениями ребенок был доставлен в больницу, где ему оказывается помощь. Угрозы его жизни нет.

«Будет дана оценка действиям должностных лиц учебного учреждения, допустивших нарушения техники безопасности, и органам профилактики», — сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю.

Ход и результаты проверки находятся на контроле руководства Главного следственного управления.

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