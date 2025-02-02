Названо имя украинского полковника, отдавшего приказ о ракетном ударе по интернату в Судже

Киевские власти совершили новое военное преступление: вечером в субботу, 1 февраля, направили ракету на интернат в городе Судже Курской области.

Как сообщает Минобороны РФ, удар был целенаправленным.

Ракеты запустили из Сумской области, что зафиксировали российские средства ПВО.

«Данная провокация нацелена на отвлечение мирового общественного мнения от зверств киевского режима, которые совершены в населённом пункте Русское Поречное Курской области», — говорится в сообщении Минобороны.

В Следкоме уже назвали имя украинского военного, отдавшего приказ о нанесении ракетного удара по интернату, — полковник Ростислав Карпуша, командир 19-й отдельной ракетной бригады ВФУ.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о совершении теракта.

«По данным следствия, 1 февраля 2025 года Карпуша отдал незаконный приказ своим подчинённым о нанесении ракетного удара по зданию школы-интернат, расположенной в городе Суджа Суджанского района Курской области, где находились мирные жители», — сообщает Следком.

В результате удара есть погибшие и раненые.

Как пишет «Российская газета», ранее в школу-интернат были принудительно согнаны жители Суджи — пожилые и больные, а также из разрушенных домов.

Очевидцы сообщали, что под завалами находятся около сотни человек, слышны стоны.

Издание отмечает, что украинская сторона уже начинает распространять фейки — якобы это «русские разбомбили».

Между тем в момент авиаудара мониторинговые каналы зафиксировали пуск четырёх ракет из Сумской области Украины. Со стороны РФ ракет не было.

Ранее Следком рассказал об обстоятельствах трагедии в селе Русском Поречном Суджанского района и назвал виновных в убийствах мирных жителей украинских военных: старший солдат Евгений Фабрисенко, командир 11-й роты 4-го батальона с позывным «Кум», и трое военнослужащих с позывными «Мотыль», «Проводник» и «Художник».

«В период с 28 сентября по 24 ноября 2024 года Фабрисенко, «Мотыль», «Проводник», «Художник», исполняя приказы своего командира с позывным «Кум», в селе Русское Поречное убили 11 мужчин и 3 женщин», — рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко.

Кроме того, они изнасиловали и затем убили восемь женщин. Тела всех 22 убитых боевики спрятали в подвалах частных домов селян.

На фото Следкома России — командир украинской ракетной бригады Ростислав Карпуша

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