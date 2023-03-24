В школе искусств в Херсонесе смогут обучаться и взрослые

В детском художественно-эстетическом центре в Херсоне будет предусмотрена возможность и для оказания образовательных услуг и взрослым. Данную идею озвучил в ходе прямого эфира на телеканале «СТВ» губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Он в очередной раз упомянул, что зачисление и поступление в школу искусств будет производится на конкурсной основе, а также в ней будут предоставляться определенные платные услуги.

«Сейчас начали размышлять над тем, что может на более позднее время — в третью смену — какие-то курсы сделать для взрослых, так как там потрясающее оборудование и привлечено будет большое количество талантливых педагогов. Ведь это сейчас востребовано во всех городах, когда люди после работы приходят и реализовывают свои увлечения: та же лепка, живопись, акварель, музыка, графический дизайн», — рассказал Развожаев.

Он подчеркнул, что при этом такие услуги школа будет предоставлять, но, не в ущерб основному своему предназначению —обучению детей.

Напомним, президент России Владимир Путин 18 марта внезапно приехал в Севастополь, чтобы лично открыть детскую школу искусств в Херсонесе.

Ольга Сурикова