Путин внезапно приехал в Севастополь на открытие школы искусств в Херсонесе

Президент России Владимир Путин 18 марта приехал в Севастополь, чтобы лично открыть детскую школу искусств в Херсонесе.

Хотя планировалось, что открытие пройдет по видеоконференции и доклад главе государства должен был быть по спецсвязи. Однако, как отметил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, наш президент умеет удивлять, в хорошем смысле.

«Владимир Владимирович взял и приехал. Сам. За рулем. Потому, что в такой исторический день президент всегда с Севастополем и севастопольцами. У нашей страны — невероятный лидер!» — отметил Развожаев.

Он вместе с владыкой Тихоном показал Путину новую детскую школу искусств и детский центр «Корсунь», первую часть масштабного проекта историко-археологического парка «Херсонес Таврический». Проект возводится военными строителями.

Ольга Сурикова