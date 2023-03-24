В Казачьей бухте до конца года появится культурно-досуговый центр

Вчера, 23 марта, на заседании правительства Севастополя замглавы города Павел Иено сообщил, что в микрорайоне Казачья бухта до конца года появится культурно-досуговый центр.

Чтобы его построить к концу года пришлось добавить еще средств из федерального бюджета на закупку и монтаж технологического оборудования, которого не было в первоначальном проекте.

«Экспертиза подтвердила, заключаем контракт и до конца года заканчиваем все работы, в том числе и с поставкой оборудования», — сказал Иено.

Примечательно, что в этих сроках усомнился губернатор Севастополя Михаил Развожаев, но Иено настоял на том, что к концу 2023 все будет закончено.

Напомним, в Севастополе жители улицы Казачья бухта жалуются в соцсети «ВКонтакте» на городские службы, которые отвечают за вывоз мусора из двора дома №54, но свои обязанности не выполняют.

Дмитрий Островский