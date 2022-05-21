В Широком решили остановить прокладку газопровода и обследовать территорию

Всплыло много нюансов

В правительстве Севастополя после появления в СМИ сообщений о том, что проект газификации села Широкое угрожает местной дорожной инфраструктуре, решили приостановить реализацию проекта.

«Департамент капитального строительства отмечает, что в селе Широком по улице Булгакова прокладка трассы газопровода определена проектным решением по кромке асфальтированной дороги. При осуществлении начала строительства со стороны прохождения газопровода обнаружен самовольно построенный лоток водоотведения ливневых стоков. По факту по данному лотку кроме воды текут нечистоты, которые попадают в существующий поблизости водоем», — говорится в сообщении пресс-службы правительства города.

Кроме того, отмечается, по ул. Булгакова в полосе отвода при прокладке подземного газопровода низкого давления выявлено наличие частных септиков, которые не занесены в проектную документацию, соответственно они не могли быть учтены при проектировании газопровода.

При этом подчеркивается, что после прокладки газопровода предусмотрено восстановление дорожного покрытия.

Департамент капитального строительства в настоящее время готовит обращение в департамент природных ресурсов и экологии с просьбой осуществить обследование территории.

«Строительство газопровода по улице Булгакова подрядной организацией временно приостановлено», — указали в правительстве.

Ольга Сурикова