Жители села Широкое добиваются пересмотра проекта газификации

Проект угрожает им подтоплениями

В Севастополе газификация села Широкое может свести на ноль все местные улучшения инфраструктуры и повредить дорожное покрытие. Оказалось, что разработчик — Тульская компания не учла особенности территории на местности.

Под угрозой сноса оказалась детская площадка, а также будущий газопровод должен пройти на месте существующей ливневой канализации, что может привести к разрушению дороги и подтоплению домов, говорится в сюжете телеканала «НТС».

На встрече местных жителей с представителями ПАО «Севастопольгаз», правительства, Заксобрания и муниципалитета жители просили изменить трассировку газопровода или провести его над землей. Однако, отмечается, что проект готов и утвержден, работы на участке уже начались. Газопровод протяженностью около восьми километров пройдет по всему селу. Стоимость строительно-монтажных работ – около 55 миллионов рублей.

«Как заказчик нам сказал проводить газовую сеть, так мы ее и проводим. Если он сказал вести её в подземном исполнении, то мы не сможем ее вести в надземном, так как заказчик потом не примет у нас эти работы. И мы не введём объект в эксплуатацию. Соответственно, с вытекающими последствиями», — прокомментировал первый заместитель генерального директора ПАО «Севастопольгаз» Андрей Кузнецов.

При этом не готов идти на уступки и заказчик работ – ГКУ «Единая дирекция капитального строительства».

В свою очередь, глава Орлиновского муниципалитета Александр Богуш рассказал, что буквально недавно здесь была отремонтирована центральная улица, проложен новый асфальт, и ливневая канализация. И неизвестно, кто должен это потом снова восстанавливать.

Депутаты и местные власти уверены, что если провести газопровод по существующей трассировке, это приведет к еще большим затратам на восстановление дорожной инфраструктуры, чем откорректировали бы проект.

Ольга Сурикова