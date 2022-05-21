В Севастополе построят четыре дома для детей-сирот в Инкермане

Проект утвержден

В Севастополе на заседании архитектурно-художественного совета обсудили строительство жилых домов для детей-сирот в Инкермане.

Напомним, ранее планировалось возведение домов для данной категории граждан на улице Кокчетавской, но жители добились пересмотра этого решения.

Для строительства был выбран участок в Инкермане площадью 0,75 га на улице Погорелова. Здесь планируется построить четыре трехэтажных многоквартирных дома. Общая площадь квартир по проекту – 1 309 кв. м. К домам также будут пристроены электрощитовая и помещение с автоматической системой контроля воды.

Кроме многоквартирных домов, на участке будут расположены детская и спортивная площадки, парковка на 30 машиномест.

Проект был поддержан участниками архитектурно-художественного совета, с рекомендацией предусмотреть строительство балконов.

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба правительства Севастополя