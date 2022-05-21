«Азовсталь» в Мариуполе объявили свободным от ВСУ

Вышло 2,5 тысячи бойцов

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о полном освобождении территории завода «Азовсталь», говорится в официальном сообщении военного ведомства.

«Территория металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, на которой с 21 апреля была заблокирована группировка украинских боевиков нацистского формирования «Азов», полностью освобождена», — сказал он.

В Минобороны заверили, что подземные сооружения завода, в которых прятались украинские бойцы, перешли под полный контроль российских вооруженных сил.

Всего с 16 мая в ходе операции сложили оружие и сдались в плен 2439 бойцов украинского батальона «Азов» и военнослужащих ВСУ, заблокированных на территории завода.

Также сообщается, что в плен сдался и командир полка украинских вооруженных сил «Азов» Денис Прокопенко (Редис) и заместитель командира батальона «Азов» Святослав Паламар (Калина).

Напомним, бойцы националистического военного формирования «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России) начали выходить и сдаваться в плен с 16 мая с территории «Азовстали» в Мариуполе.

Ольга Сурикова