В Севнаследии пояснили, почему трапезную 1914 года в Херсонесе не признали памятником

Общественники направили обращение в прокуратуру

В Севастополе продолжается обсуждение решения Управления охраны объектов культурного наследия не причислять бывшее здание монашеской трапезной 1914 года постройки к памятникам истории и культуры.

На информационный запрос телеканала «Первый Севастопольский» в Севнаследии пояснили причины отказа вносить здание в перечень объектов культурного наследия.

В ведомстве сообщили, что там разработали систему критериев для определения памятников истории и культуры. По данной системе здание не добрало восемь балов: из 200 набрало 192. Баллы по критериям начисляли сами сотрудники управления охраны объектов культурного наследия.

«Приказом управления от 3-го ноября 2021-го года была создана комиссия управления по определению историко-культурной ценности объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, расположенных на территории города Севастополя, чтобы избежать субъективного принятия решения одним специалистом управления. В состав комиссии включены заместитель начальника и руководители всех отделов», — рассказали в Севнаследии.

При этом в ведомстве подчеркнули, что при анализе ценности здания им помощь экспертного совета не потребовалась. С чем теперь кардинально не согласны севастопольские эксперты. Историки направили в прокуратуру заявление с просьбой проверить законность существования данной комиссии.

Ольга Сурикова

Фото: ForPost

