В Севастополе только 4 % семей относятся к среднему классу

В Севастополе доля семей, относящихся к среднему классу, составляет только 4 %, сообщают аналитики РИА Рейтинг.

Специалисты подготовили отчет на основе данных официальной статистики за 2021 и 2022 годы. Севастополь занял 77 стручку из 85 регионов Российской федерации.

Под средним классом подразумеваются семьи, которые могут позволить себе покупку автомобиля и квартиры, соответствующей размеру семьи, а также качественный ежегодный отпуск. И даже после уплаты всех кредитов на повседневные нужды у них должно оставаться не менее двух региональных прожиточных минимумов на человека.

Больше сего среднего класса в Ямало-Ненецком округе таких семей там оказалось больше 46%, а меньше всего в Ингушетии и Чеченской Республике — менее 2%.

Напомним, Севастополь занял 64 позицию в рейтинге социально-экономического положения регионов по итогам 2021 года.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Дмитрий Островский