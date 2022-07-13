Севнаследие не считает ценным здание постройки 1914 года

Управление охраны объектов культурного наследия Севастополя не считает ценным здание монашеской трапезной 1914 года постройки, которое находится на территории музея-заповедника «Херсонес Таврический».

Об этом рассказал севастопольский историк, представитель Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Степан Самошин. По мнению историка, это опасный прецедент.

«Раньше выявлением ОКН занималась первая секция совета при Севнаследии, куда входят известные и уважаемые эксперты-севастопольцы, но Севнаследие уже год как перестало её собирать. Вместо этого в ноябре 2021 года начальник управления своим приказом утвердила комиссию из пятерых собственных подчинённых, а также критерии с системой баллов, по которой эта комиссия должна рассматривать заявки. Если заявка набрала 200 баллов — у объекта есть ценность», — рассказал в своем видеообращении к горожанам Самошин.

По его словам, даже с использованием новой системы оценивания объектов, здание монастырской трапезной должно было стать охранным объектом.

«Севнаследие не увидело ценности в монастырском здании 1914 года. Заявка на выявление трапезной Херсонесского монастыря как объекта культурного наследия была рассмотрена вопиюще необъективно: оценки были занижены по 5 критериям, и она недосчиталась как минимум 60-ти баллов», — пишет в своем ТГ-канале Степан Самошин.

Историк отмечает, что подобное поведение Севнаследия — это крайне опасный прецедент, который ставит под угрозу сохранение исторической архитектуры Севастополя как таковой.

«Вы можете сказать: «Зачем подавать на это здание заявку? Оно всё равно испорчено». Но надо понимать, что именно статус объекта культурного наследия позволит ему в будущем вернуть былую красоту. Кроме того, надо понимать, что сейчас оно вообще никак не защищено. С ним можно сделать что угодно: расписать под хохлому, достроить ещё пару этажей или вообще снести — закон это позволяет. К сожалению», — отметил Степан Самошин.

Историк планирует оспорить в решение в суде.

Напомним, оштукатуривание стен здания «Бывших Лазаревских казарм», которое причислено к объектам культурного наследия регионального значения, расценено, как акт варварства и вандализма.

Дмитрий Островский