В Севнаследии не видели проекта строительства супермаркета у штаба флота

Начальник управления охраны объектов культурного наследия Ирина Масликова в ходе пленарного заседания заксобрания Севастополя сообщила, что возглавляемое ею ведомство не рассматривало документы, подтверждающие планы строительства торгового центра возле здания штаба Черноморского флота.

«Мною не была рассмотрена документация. Я не знаю кто заказчик, кто застройщик, помимо тех публикаций, которые были в СМИ. Готова предупредить, рассказать и так далее, по мере поступления и возникновения этого объекта на нашем фронте», — подчеркнула Масликова.

Некоторых народных избранников не удовлетворил ответ руководителя Севнаследия, прозвучали предложения активизировать работу по противодействию строительству данного объекта. В противном случае депутаты ожидают, что севастопольцы могут лично противодействовать работе строительной техники.

Напомним, губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассматривает идею со строительством торгового центра у штаба Черноморского флота, как вполне возможную. На нее он возлагает надежды по решению проблемы с парковкой в центре города. Об этом он заявил 28 марта в ходе интервью на телеканале «НТС».

Дмитрий Островский