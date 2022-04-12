В Севастополе ищут варианты, как трудоустраивать беженцев из Украины

Нет механизма

В Севастополе для трудоустройства беженцев из Украины необходимо принятие решений на федеральном уровне. Севастопольский омбудсмен Павел Буцай надеется на помощь уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой. Об этом он сообщил сегодня, 12 апреля, на сессии закса.

Буцай напомнил, что официально Севастополь не входит в состав областей, принимающих беженцев. Соответственно, дополнительных бюджетных средств на эти цели городу не выделяется пока. Хотя в регион, по официальным оценкам, прибыло уже около 10 тысяч беженцев.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уже обращался к Москальковой с озвучиванием данной проблемы и необходимостью выделения городу поддержки из федерального бюджета.

По словам Буцая, основная часть людей, прибывающих из Украины, останавливаются у своих родственников и знакомых.

«Только единицы приехали неподготовленные, ни к кому. И из этих людей, я могу сказать, размещены на данный момент более 400 человек. Я посещал эти места размещения, это пансионаты «Лазурь», «Солнышко», «Аквамарин» и «Изумруд. Там налажено трехразовое питание, отопление, горячая вода», – рассказал он.

Отвечая на вопрос депутатов о трудоустройстве сейчас украинских беженцев, омбудсмен признал, что по-прежнему существует проблема с оформлением для них документов и разрешений на работу.

«Достаточно сложная процедура оформления на работу. Предприниматели наши, конечно же, опасаются штрафных санкций, которые составляют максимально около 800 тысяч рублей. Я планирую сегодня-завтра получить нормативный документ, который позволит предпринимателям принимать на работу, и в котором будет четко показано, как это делать», – отметил он.

Также уполномоченный добавил, что он направил обращение к Москальковой для максимального упрощения процедуры получения статуса беженца. Но пока остается проблемным и вопрос регистрации таких людей, без которого невозможно получение этого статуса.

Напомним, в Севастополе Центр занятости предлагает вакансии для беженцев из ДНР и ЛНР.

Ольга Сурикова