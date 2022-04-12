Севастопольские депутаты со скандалом сэкономили деньги на детях

Сегодня в заксобрании Севастополя разразился настоящий скандал. Причиной стало обсуждение законопроекта, устанавливающего льготы на уплату налога на транспорт и недвижимость для севастопольских семей с детьми.
Разработчики законопроекта, среди которых депутаты из ЛДПР, КПРФ, Справедливой России и Партии пенсионеров, свою идею об освобождении семей с маленькими детьми от налогов мотивировали ухудшающейся социально-экономической ситуацией в регионе.
Законопроектом предлагается освободить родителей, усыновителей, опекунов, попечителей детей от уплаты транспортного и имущественного налога на три налоговых периода с момента рождения ребенка.
«Мы полностью поддерживаем позицию Президента России, высказанную им в ходе большой пресс конференции в декабре 2021 года. По словам главы государства, не смотря на расширение горизонта планирования жизни, поднять на ноги ребенка, остается сложным и в финансовом отношении непростым делом. «Задача государства в том, чтобы в ближайшее время, на следующий год и через год выстроить окончательно всю цепочку, связанную с поддержкой материнства и детства. От рождения и до окончания школы», –процитировал главу государства один из авторов законопроекта вице-спикер заксобрания Илья Журавлев.
Его коллега по парламенту депутат от КПРФ Сергей Борисов подчеркнул, насколько тяжело сегодня вырастить и поднять на ноги ребенка особенно в первые годы жизни: «В первые годы жизни ребенка родители или усыновители выполняют важнейшую общественную функцию, направленную на помощь ребенку в его биологическом созревании и социальной адаптации. Материальное обустройство жизни ребенка, особенно новорожденного, требует значительных финансовых затрат. Нередко эти затраты превышают совокупный доход родителей, и любая социальная поддержка имеет существенное значение».
Но такие благородные мотивы, как помощь семьям с детьми убедили отнюдь не всех депутатов.
Главным противником законопроекта стал председатель бюджетной комиссии заксобрания Вячеслав Аксенов. Он пожалел на севастопольских детей, по его подсчетам, 88 млн рублей за три года, то есть около 29 млн рублей в год.
Аксенов привел аргументы, что городские власти и так хорошо поддерживают семьи с детьми в Севастополе, а освобождать их от налогов нецелесообразно, потому что ненароком можно освободить от налога и обеспеченных людей с детьми.
Можно поспорить с Аксеновым, что в Севастополе не так много в принципе обеспеченных людей, а семьи с детьми часто оказываются в категории бедных и его беспокойство явно напрасно.
Более того, Аксенов заявил, что комиссия по бюджету заксобрания вынесла отрицательное заключение по данному законопроекту.
«Заключение комиссии было отрицательное со ссылкой на соответствующее постановление правительства РФ», — отметил Аксенов в своем выступлении.
В реальности же оказалось, что комиссия по бюджету не вынесла отрицательное заключение, на это указал вице-спикер заксобрания Василий Пархоменко.
«Комиссия (по бюджету – ред.) приняла решение вынести на первое чтение законопроект и все замечания рассмотреть на втором чтении. Поэтому я полагаю, что здесь заявление делать от имени комиссии, что мы отклонили недостоверно», — заявил Пархоменко.
После перепалки с Аксеновым, отрицавшим, что он до этого сказал об отрицательном заключении бюджетной комиссии, Пархоменко пообещал собрать комиссию по этике и выяснить правду.
В итоге «за» проголосовали 11 депутатов, «против» 9, законопроект не был принят. Для принятия закона необходимо было минимум 13 голосов.
Видимо, в ближайшее время севастопольским семьям не стоит рассчитывать на поддержку депутатского корпуса.
Дарья Тимофеева
Фото: Пресс-служба заксобрания Севастополя