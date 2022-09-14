В Севизбиркоме назвали явку на довыборы в заксобрание в 18, 39% отличным результатом

Сегодня, 14 сентября, на заседании Севизбиркома подвели итоги дополнительных выборов депутата заксобрания Севастополя по одномандатному округу № 1.
Как рассказала председатель горизбиркома Нина Фаустова, явка на этих выборах составила 18,39 %.
«Такая явка для дополнительных выборов – это отличный результат. Была прекрасная погода и многие граждане отдыхали», — отметила Фаустова.
В Севизбиркоме рассказали, как распределились голоса жителей округа:
53,89% — Павел Харламов, «Единая Россия»
18,11% — Ирина Басова, КПРФ
13,12% — Юрия Строев, ЛДПР
11,66% — Дмитрий Блох, «Справедливая Россия»
Также в ходе заседания было отмечено, что большое количество голосовавших приняли участие в выборах за пределами избирательных участков. Тем не менее, дистанционное голосование не использовалось.
«За последние годы, когда укоренилось многодневное голосование и в связи с волной пандемии COVID-19, люди чаще обращаются (с заявлениями о голосовании на дому — ред.). Все эти сведения собираются избирательными комиссиями в специальные реестры, то есть комиссия не ходит наобум. Также мы такие заявления принимали через портал «Госуслуги». Очень много граждан подали заявления так», — рассказала Фаустова.
По итогам заседания Севизбиркома, принято решение признать Павла Харламова победившим. Удостоверение депутата ему выдадут 19 сентября.
Напомним, севастопольские жириновцы определились с кандидатом на довыборы в заксобрание.
Дмитрий Островский