В Севизбиркоме назвали явку на довыборы в заксобрание в 18, 39% отличным результатом

Сегодня, 14 сентября, на заседании Севизбиркома подвели итоги дополнительных выборов депутата заксобрания Севастополя по одномандатному округу № 1.

Как рассказала председатель горизбиркома Нина Фаустова, явка на этих выборах составила 18,39 %.

«Такая явка для дополнительных выборов – это отличный результат. Была прекрасная погода и многие граждане отдыхали», — отметила Фаустова.

В Севизбиркоме рассказали, как распределились голоса жителей округа:

53,89% — Павел Харламов, «Единая Россия»

18,11% — Ирина Басова, КПРФ

13,12% — Юрия Строев, ЛДПР

11,66% — Дмитрий Блох, «Справедливая Россия»

Также в ходе заседания было отмечено, что большое количество голосовавших приняли участие в выборах за пределами избирательных участков. Тем не менее, дистанционное голосование не использовалось.

«За последние годы, когда укоренилось многодневное голосование и в связи с волной пандемии COVID-19, люди чаще обращаются (с заявлениями о голосовании на дому — ред.). Все эти сведения собираются избирательными комиссиями в специальные реестры, то есть комиссия не ходит наобум. Также мы такие заявления принимали через портал «Госуслуги». Очень много граждан подали заявления так», — рассказала Фаустова.

По итогам заседания Севизбиркома, принято решение признать Павла Харламова победившим. Удостоверение депутата ему выдадут 19 сентября.

Напомним, севастопольские жириновцы определились с кандидатом на довыборы в заксобрание.

Дмитрий Островский