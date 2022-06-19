Первый пошел: севастопольские жириновцы определились с кандидатом на довыборы в заксобрание

Им стал медик, проработавший 25 лет на скорой помощи, Юрий Строев. Его кандидатура была единогласно поддержана на партконференции регионального отделения ЛДПР.
Как отметил координатор Севастопольского отделения ЛДПР, Илья Журавлев, Строев является одним из опытных активистов партии. Он неоднократно участвовал в выборах и имеет впечатляющую биографию, двадцать пять лет проработавший на скорой помощи. Также Юрий Строев ответственный и надежный человек, который себя хорошо зарекомендовал в Балаклавском районе.
Поэтому его кандидатура была единогласно согласована в Москве высшим советом.
Журавлев высказал уверенность, что на предстоящих дополнительных выборах кандидатура Строева наберет достаточное количество голосов, чтобы увеличить в заксобрании фракцию ЛДПР.
Оценивая свои шансы, сам кандидат отметил, что в Балаклавском районе люди его достаточно хорошо знают и прежде всего по совершенным поступкам. Поэтому, шансы есть и неплохие.
Строев также добавил, что намерен в будущем решать проблемы в Балаклаве, связанные со сферой медицины, а также с экологией и транспортом.
Депутат ЛДПР Артем Гордиенко также отметил профессиональные качества Строева. Самое важное, по его словам, это честность перед людьми. Строев никогда не будет обещать того, чего не в состоянии сделать, поэтому это важное качество его как политика.
А вот его коллега по фракции Андрей Куринов подчеркнул, что Строев, посвятивший большую часть жизни медицине, сможет внести большой вклад в решение проблема здравоохранения города.
В Севгоризбиркоме же заверили, что выборы будут честными и прозрачными.
«Чтобы обеспечить честность и прозрачность избирательного процесса избирательная комиссия намерена и дальше выполнять свою работу. На моей памяти у нас не было ни разу нечестных выборов, поскольку комиссия ответственно относится к своей работе и чтит законы Российской Федерации. Комиссия будет стоять на страже, чтобы никаких неприятных происшествий не было», — прокомментировал заместитель председателя Севгоризбиркома Александр Чмыхалов.
Напомним, довыборы в заксобрание по первому округу (Балаклава) пройдут в единый день голосование 11 сентября. Ранее депутатом от этого округа была Татьяна Лобач, которая год назад была избрана депутатом Госдумы от Севастополя.
На праймериз Единой России победил волонтер Павел Харламов. Коммунисты же планируют выдвинуть известного барда Сергея Курочкина.
Однако, официально партконференцию по выдвижению провели только севастопольские жириновцы.
Кристина Ветер
Фото: Анастасия Ильина