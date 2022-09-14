В Севастополе продолжаются поиски пропавших на сапборде мужчины с ребенком

Предварительно установлено, что 23 июля около 15 часов в районе пляжа «Царский» мыса Фиолент мужчина на вид возрастом 35-40 лет взял в прокат «Сап доску» с веслом. Затем вышел в море совместно с малолетним мальчиком 5-6 лет (предположительно, сыном) и направился в сторону Камышовой бухты. По факту их исчезновения возбуждено уголовное дело.

Правоохранители просят: всем, кому известна хоть какая-то информация о пропавших мужчине и мальчике, сообщить в следственный отдел по Балаклавскому району по телефону + 7 978 894 65 86.

Ольга Сурикова