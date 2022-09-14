В Севастополе продолжаются поиски пропавших на сапборде мужчины с ребенком

Происшествия
14-09-2022
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В Севастополе продолжают искать мужчину с ребенком, пропавших в июле на Царском пляже, после того, как пошли плавать на сапборде.
 
До настоящего времени их местонахождение не установлено, сообщили в следственном отделе по Балаклавскому району ГСУ Следкома по Крыму и Севастополю, передает «Первый Севастопольский».

Предварительно установлено, что 23 июля около 15 часов в районе пляжа «Царский» мыса Фиолент мужчина на вид возрастом 35-40 лет взял в прокат «Сап доску» с веслом. Затем вышел в море совместно с малолетним мальчиком 5-6 лет (предположительно, сыном) и направился в сторону Камышовой бухты. По факту их исчезновения возбуждено уголовное дело.

 

Правоохранители просят: всем, кому известна хоть какая-то информация о пропавших мужчине и мальчике, сообщить в следственный отдел по Балаклавскому району по телефону + 7 978 894 65 86.

Ольга Сурикова

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