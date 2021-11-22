Первую очередь индустриального парка «Гераклид» завершат к концу I квартала 2022 года

О планах закончить строительство первой очереди индустриального парка «Гераклид» в I квартале 2022 года сегодня, 22 ноября, на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сообщила заместитель губернатора Мария Литовко.

«Мы проработали вместе со сто второй (ФГУП «102 ПЭС» МО РФ – ред.), планировали разбить на этапы и часть энергоснабжения в этом году подключить, но они пока не готовы обеспечить подключение. Поэтому сейчас срок I квартал следующего года», — рассказала Литовко.

Также в ходе заседания директор департамента капитального строительства Илларион Гапицонов сообщил, что строительные работы будут закончены до конца года, однако, его ведомством прорабатываются юридические вопросы, связанные с получением технических условий на подключение к сетям электрического питания, в связи с чем документально в эксплуатацию объект ФЦП планируют ввести в I квартале будущего года.

В рамках первого этапа строительства на объекте создаются соответствующие площадки под будущих резидентов, а также линейные объекты (линии электропередачи, линии связи, трубопроводы, автомобильные дороги). Индустриальный парк будет управляться АО «Корпорация развития Севастополя».

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил определить основные принципы определения участников нового технопарка в кротчайшие сроки.

«Надо сейчас с принципами определиться уже, потому что как только мы его введем, чтобы не простаивала вся эта история» — подчеркнул Развожаев.

Напомним, 10 мая 2018 года правительством Севастополя было принято распоряжение о создании индустриального (промышленного) парка «Гераклид». Однако, построить индустриальный парк в рамках федеральной целевой программы в Севастополе не удавалось несколько лет, так как попытки ГБУ «Дирекция капитального строительства» найти подрядчика строительства заканчивались провалами. В итоге объект был передан АО «Севастопольстройпроект», которое было создано правительством города для строительства жилья и объектов социального назначения. Начальная максимальная стоимость контракта составила 132 169 772,00 рублей.

Фото: скриншот панорамы Яндекс карты

Дмитрий Островский